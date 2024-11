Venons-en maintenant au motif primordial du choix corse de François : c’est le thème du colloque organisé à Ajaccio sur la religiosité populaire en Méditerranée. Ce sujet est le cœur battant de la théologie du peuple à laquelle adhère Jorge Mario Bergoglio depuis qu’il est jésuite et prêtre. Cette théologie met au premier plan la dévotion populaire, la religion des pauvres, les gestes cultuels les plus simples et sincères des plus humbles et à travers lesquels les fidèles expriment affectueusement leur foi, mais à travers lesquels aussi Dieu leur parle, les inspire et les instruit de son amour. Cette option préférentielle pour la piété populaire est très prégnante dans tout le continent latino-américain. Pour François, qui s’en est toujours fait l’avocat enthousiaste, cette foi des cœurs simples est le meilleur antidote au risque d’endoctrinement idéologique de la foi. Elle est aussi un moyen de concurrencer les évangéliques en pleine offensive et expansion dans le sous-continent américain. Cette étape corse ne pouvait donc qu’être une évidence pour un Pape qui voit d’un mauvais œil le dessèchement spirituel progresser dans la société européenne de plus en plus gouvernée par une laïcité dédaigneuse et discriminatoire du fait religieux populaire. On rappellera toutefois que l’incendie de Notre-Dame de Paris les 15 et 16 avril 2019 avait suscité dans le monde entier une émotion considérable, spontanée et absolument non feinte. Émotion religieuse ou purement sentimentale… ? Ce drame montra de manière spectaculaire — pas moins de 300.000 donateurs volontaires et souvent modestes — que ce monument de l’architecture religieuse gothique avait une symbolique non seulement nationale, mais mondiale ; une portée universelle pas si étrangère que cela non plus à la religiosité populaire. Dans son beau livre La Liberté de Dieu (Le Cerf), l’archevêque de Paris, Mgr Laurent Ulrich, dont le nom restera historiquement attaché à la nouvelle consécration de Notre-Dame, témoigne avec éloquence que cette catastrophe a aussi été pour une foule de gens, parfois éloignés de l’Église, le début d’une quête spirituelle.