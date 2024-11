La mort d’un enfant à naître est-elle un homicide ?

À ce stade, rappelons que le droit français effectue une distinction entre l’être humain né ou à naître, et la personne juridique. Seule la personne juridique est titulaire de droits et de devoirs, et la personnalité juridique de l’être humain commence par sa naissance, et non sa conception. Ainsi, l’embryon ou le fœtus humain sont bien des êtres humains, mais ne sont pas des personnes juridiques. Étant des êtres humains, les embryons (et fœtus) disposent d’une protection spéciale, inscrite notamment depuis 1994 à l’article 16 du Code civil : "La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie", ces derniers mots n’étant autres que le principe issu de l’article 1 de la loi Veil du 17 janvier 1975, toutes les autres dispositions de cette loi constituant simplement une exception à ce principe. Il en résulte donc que l’embryon humain bénéficie d’une protection spéciale, et que sa qualité d’être humain peut même être très officiellement reconnue à l’état-civil et être portée sur le livret de famille lorsqu’il meurt dans le sein de sa mère, pourvu qu’il fasse l’objet d’un certificat médical d’accouchement (article 79-1 al. 2 du Code civil).