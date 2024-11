Un autre, peut-être, celui de "recommencer" dans la cathédrale parisienne au début de l’Avent. En avril 2019, l’incendie, on l’a assez dit, émeut les cœurs de ceux qui croient à Dieu et de ceux qui n’y croient pas. L’événement creuse chez tous, et même certains qui n’y étaient jamais entrés, le désir de la (re)voir, d’y accéder. Les cinq années de chantier, ses soubresauts, ses discussions et ses difficultés, ont fait grandir l’impatience. N’est-ce pas le même sentiment qu’eurent les Hébreux durant leurs quarante ans de vagabondages avant de voir, ou non, la Terre promise ? N’est-ce pas ce désir qui occupe la créature pécheresse à la recherche de son Créateur et Sauveur ? Pendant l’Avent, justement, par la liturgie, invite toute l’Église et tous les peuples à approfondir l’attente du Christ, venu dans le temps et qui reviendra pour l’éternité, déjà acquise au prix de son sang.