Vient alors le collatéral sud ou "allée de la Pentecôte" : sept chapelles associées aux dons de l’Esprit saint, fruits du mystère pascal. L’allée présentera les saints qui ont marqué l’histoire de Paris et qui ont vécu des dons de la troisième personne de la Trinité. Bouquet final : chacun pourra admirer La Visitation, tableau de Jean Jouvenet (1627-1709) et de ses disciples, qui occupa originellement le chœur. Une belle conclusion, explicitée dès 2023 par le diocèse. "Il s’agit bien de visiteurs et non pas de touristes, qui nous font l’honneur de se rendre à Notre‑Dame pour une visitation, c’est-à-dire une Rencontre. Cela vaut aussi bien pour les fidèles, par la célébration du culte à l’autel majeur de la cathédrale, que pour chacun, grâce aux œuvres d’arts, Mays et autres tableaux, statues disposés afin de faire saisir intuitivement le sens de l’édifice". Qui seront les Paul Claudel du XXIe siècle ? Dieu seul le sait.