Ces saints qui ont été visités par des anges

Padre Pio voue aussi une profonde dévotion pour ces créatures célestes, et il appelle affectueusement son ange gardien « le petit compagnon de mon enfance ». Dans ses lettres à ses directeurs spirituels, il raconte ses fréquentes rencontres avec ces anges, qui lui procurent un avant-goût du bonheur du ciel et l’aident à résister aux attaques du Malin. Devant tant de phénomènes surnaturels, son confesseur décide de tester la véracité de ces récits et lui envoie des lettres écrites en grec et en français, langues que le capucin italien ne connaissait pas. Quand le saint les reçoit, il comprend tout, et répond à son confesseur : « Vous savez, mon ange gardien m’a tout expliqué ».