Du latin magnificentia, qui signifie littéralement "faire de grandes choses", la magnificence désigne pour Aristote une vertu liée à l’usage de la richesse. Elle ne consiste pas en une simple générosité mais en une gestion noble et réfléchie des moyens matériels au service de projets d’envergure, destinés à contribuer au bien commun. Saint Thomas d’Aquin, dans sa Somme théologique, enrichit cette définition en la liant à la finalité chrétienne : dépenser avec grandeur, non par vanité, mais par amour de Dieu et de son prochain. La magnificence exige ainsi une intention droite et une lucidité dans l’emploi des ressources. Elle est selon lui une vertu morale liée à la vertu de force (fortitudo) et comme une extension de la vertu de générosité (liberalitas). Contrairement à l’ostentation, qui cherche à éblouir pour flatter l’égo, la magnificence s’oriente vers une beauté transcendante et durable, que ce soit dans des œuvres caritatives, la construction d’églises, ou des initiatives culturelles. Elle nécessite un équilibre entre ambition et humilité, entre abondance et discernement, entre grandeur et simplicité.