Il suffit de se souvenir du laitier, métier ayant disparu avec l'apparition de la réfrigération, qui déposait dans les bouteilles prévues à cet effet la quantité de lait désiré à consommer quelques heures après la traite. Mais vers la fin du XXe siècle, cette habitude a disparu avec l'apparition des contenants à usage unique en verre ou en plastique. "Nous voulons revenir à cet usage qui est à la fois plus écologique et plus économique", explique à Aleteia le frère Matthieu, frère brasseur de Saint-Wandrille. "Avec l'encyclique Laudato Si' du pape François, nous avons été incités à nous lancer dans cette entreprise plus responsable et plus respectueuse de l'environnement."