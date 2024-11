Sœur Paësie : “Tant qu’il y a des enfants à protéger à Haïti nous restons”

Aleteia : Plus de 40.000 personnes ont été déplacées en une dizaine de jours seulement à Haïti. Quel est votre regard sur cette situation ?

Sœur Paësie : Les personnes sont régulièrement déplacées depuis déjà quelques années à mesure que les gangs envahissent de nouveaux quartiers. Les habitants, qui sont contraints de s’enfuir, ne peuvent revenir. Ils se retrouvent définitivement chassés. Mais le problème du logement à Port-au-Prince est plus large : une partie de la population n’a pas ou plus les moyens de payer un nouveau loyer dont le prix augmente. Les Haïtiens se retrouvent entassés dans les écoles, des sortes de camp… D’autres sont accueillis par leur famille au début mais cela devient très dur dans la durée. Depuis quelques semaines, et c’est cela le plus inquiétant, on voit de plus en plus de gens dans la rue, qui dorment dehors. Et c’est cela le plus dangereux. Dans le quartier de la Sarthe à Port-au-Prince où j’habite, il y a eu une attaque de gangs qui voulaient tuer les policiers qui y habitaient. Heureusement ces derniers étaient au courant et ont pu en réchapper mais les gangs ont quand même de nombreuses victimes, notamment parmi les personnes qui vivaient dans la rue.