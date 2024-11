Prêtre jésuite, premier martyr de la guerre des Cristeros reconnu par l'Église catholique, Miguel Agustín Pro est né à Guadalupe (centre-nord du Mexique) le 13 janvier 1891 dans une famille de dix enfants. Il reçoit de ses parents éducation et foi ferventes. Alors qu'il contracte la rougeole à quatre ans, son père brandit son fils à bout de bras devant une image de Notre-Dame de Guadalupe, implorant la Sainte Vierge de guérir son fils. Aussitôt, le petit garçon crache du sang avant de retrouver une santé éclatante. Petit garçon espiègle, Miguel n'est pas avare en plaisanteries et se démarque par son tempérament joyeux, empreint de bonne humeur. Le père Antonio Dragón, son biographe, raconte dans "Le martyre du père Pro" plusieurs de ses blagues. Un jour, alors qu'il se promène avec sa sœur María Concepción, il aperçoit au loin une vente aux enchères d'animaux. Les deux enfants s'approchent pour mieux regarder le manège des acquisitions, et alors qu'un intéressé offre un peso pour un âne, un autre encore un peso cinquante, et un troisième deux pesos, une voix de petite fille s'élève : "deux pesos et demi !" Debout derrière sa sœur, Miguel sourit, goguenard. Voilà sa petite sœur dans un pétrin qu'il lui plaît de regarder de loin, la petite fille bien en peine de convaincre le vendeur de son innocence.