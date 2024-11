"À la mort de Phalou, l’idée a donc commencé à germer qu’en plus d’une belle et grande icône, nous pourrions financer une chapelle dédiée dans cette église, si proche de chez nous et le projet s’est rapidement monté avec le curé et les paroissiens." Avec la participation de leurs amis et de leurs familles, Clément a ainsi pu financer une partie de la peinture de la nouvelle chapelle, son aménagement et l’écriture d’une grande icône, par l’artiste Véronique Vié, reprenant l’originale attribuée à saint Luc, et devant laquelle la Vierge Marie lui aurait dit : "Mon aide accompagnera toujours cette image." "Comme le jour anniversaire du rappel à Dieu d’Anne-Raphaëlle tombait un dimanche, le 3 novembre, par facilité d’organisation, le père Cédric m’a suggéré de faire la bénédiction de l'icône et de la chapelle le jour de la Toussaint, le vendredi 1er novembre dernier." "C’était une première pour tout le monde, curé compris, nous n’avions jamais assisté à la bénédiction d’une nouvelle chapelle !"