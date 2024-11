Le Pape assure aux jeunes que leurs “rêves purs valent plus que le succès et la gloire”

Le pape François a également mis en garde contre la contamination du "désir – si répandu aujourd’hui – d’être vu, approuvé et loué", en rappelant que lorsque le Christ déclare : "ma royauté n’est pas de ce monde", cela signifie qu’il "rejette toute logique de pouvoir". Car à courir derrière le succès et le pouvoir, les hommes "finissent par vivre dans la détresse", a déploré François. Prisonniers de cette logique, ils sont amenés "à rivaliser, à faire semblant, à faire des compromis, à solder leurs idéaux pour obtenir un peu d’approbation et de visibilité", a-t-il insisté. "Votre probité n’est pas à vendre, a affirmé le pape aux jeunes. Vos rêves purs valent plus que le succès et la gloire, et la sincérité de vos intentions vaut plus que l’approbation".