Drogue, avortement : comment retrouver la parole ?

Plus de 5 millions de consommateurs réguliers de cannabis en France, 600.000 utilisateurs de cocaïne, 400.000 pour les drogues de synthèse, selon le rapport 2022 de l'Observatoire français des drogues et tendances addictives (OFDT). Les chiffres sont effarants et permettent à 240.000 personnes de vivre dans notre pays de ce commerce illégal. Mais qui évalue le mal de vivre et les angoisses qui étreignent bien des cœurs et des cerveaux chaque jour devant une existence que l’on a vidé de sens et d’horizon ? Osons le dire, si la drogue se répand, sans parler des médicaments et de l’alcool, c’est qu’elle répond à un besoin. Qui s’interroge de nos jours sur ce besoin dans une société où l’on nous apprend à nous regarder les uns les autres comme interchangeables, jetables, consommables... ? Une société qui ne discute plus mais où la verticalité se fait de plus en plus brutale tout en se parant du faux-nez d’une horizontalité factice et cynique, est une société qui devient morbide. Car c’est bien la parole qui manifeste la vie, le débat qui fait grandir et la rencontre qui ouvre sur l’avenir. Sinon, c’est le repli, la peur, la mort.