Contrairement à l’idée assez répandue que le fruit de la Genèse serait une pomme, la fameuse pomme de la tentation, les Saintes Écritures réservent cependant une rédaction bien plus équivoque quant à la détermination du fruit de la Genèse. Sans nommer expressément le pommier, la Bible évoque plus particulièrement deux arbres parmi la multitude d’espèces qui foisonnaient dans le jardin d’Éden, l’arbre de la connaissance du bien et du mal et l’arbre de vie. C’est le premier qui va nous intéresser en l’espèce car Dieu avait intimé à Adam et Ève de n’en point manger les fruits au risque de mourir. Mais laissons parler le texte biblique à son sujet (Gn 3,6) : "La femme s’aperçut que le fruit de l’arbre devait être savoureux, qu’il était agréable à regarder et qu’il était désirable, cet arbre, puisqu’il donnait l’intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea."