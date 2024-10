La Genèse semble en contradiction avec les découvertes scientifiques. En effet, ce livre de la Bible semble affirmer que le monde a été créé en sept "jours" et n’explique pas comment Adam et Ève ont été le produit de millions d’années d’évolution. Alors qui a raison, la Bible ou le programme de sciences de l’éducation nationale ? Il est possible que votre professeur de sciences vous ait enseigné la vérité, mais la Bible aussi ! Pour comprendre ce paradoxe, il faut avoir en tête le but du livre de la Genèse et le style littéraire dans lequel il a été écrit.