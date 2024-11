Comment s’associer à la venue en Corse du pape François ?

Régulièrement, le Pape demande aux fidèles de prier pour lui lorsqu’il s’apprête à s’envoler vers un autre pays, et notamment pour que sa visite porte du fruit. Confions sa venue à la Vierge Marie, patronne et protectrice de la Corse. Les Corses ont en effet une grande dévotion mariale, qui se traduit par les nombreuses fêtes et processions en son honneur, le grand nombre d’églises et de sanctuaires qui lui sont dédiés et ce chant qui lui rend hommage : Dio vi salvi Regina. En 1735, la Corse est placée sous la protection de la Vierge Marie, ainsi érigée Reine de Corse. Le 18 mai 1935, sous l’épiscopat de Mgr Rodié, la consécration de la Corse à la Vierge Marie est renouvelée. Un vœu réitéré les 7 et 8 septembre 2014 par Mgr Olivier de Germay. Prier pour le Pape par l’intercession de la Vierge Marie semble donc tout à fait indiqué.