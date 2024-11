Il était 16h ce jeudi 21 novembre, quand quatre malfaiteurs, casqués et armés, se sont introduits dans le musée du Hiéron à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire), au milieu des visiteurs et des gardiens. Ils se sont immédiatement dirigés vers une œuvre monumentale, la Via Vitae, pourtant protégée par une vitre blindée. Cette œuvre du début du XXe réalisée par l’orfèvre parisien, Joseph Chaumet est un ravissement pour les yeux et pour la foi. Fabriquée en or et en ivoire, il faut s'imaginer 138 figurines qui représentent les scènes de la vie du Christ, sur une montagne de marbre et d'albâtre de 2 mètres de haut, décorée d’argent, de diamants et de rubis. Une œuvre typique de l'époque, quand les joailliers rivalisaient d’imagination pour proposer des créations spectaculaires dans un climat anticlérical ambiant. Classée Trésor National depuis 2000, cette œuvre était exposée dans le musée de Paray-le-Monial depuis 2005.