Azerbaïdjan : une Cop qui ne passe pas

Cette organisation d’une Cop à Bakou décrédibilise ce type d’organisation en démontrant qu’elle répond davantage à des intérêts politiques qu’à des enjeux écologiques ou stratégiques. La précédente, organisée au Bahreïn, avait subi des critiques de même envergure. Cela n’est pas sans rappeler l’organisation des coupes du monde de football, qui ne répond plus à des logiques sportives, mais uniquement à des intérêts financiers. D’un côté, on peut comprendre la position de l’ONU qui est de considérer qu’il ne faut pas rester entre Occidentaux, qu’il ne faut exclure personne et intégrer aussi les pays qui ne pensent pas comme nous. Mais ce faisant, c’est renoncer à ce qui nous distingue et c’est affaiblir toute influence sur la marche du monde. Comment reprocher à Bakou sa politique au Karabagh ou ses ingérences en France quand on lui donne une aura internationale et que l’on accepte de marcher sur son tapis rouge ? Difficile de mener une politique ambitieuse quand on cède à la diplomatie du caviar et des petits-fours.