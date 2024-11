C’est officiel ! La date de canonisation du bienheureux italien Carlo Acutis a été fixée ! Il sera officiellement saint de l’Église catholique lors du jubilé des adolescents entre le 25 et le 27 avril 2025. Son procès de béatification et de canonisation avait débuté en 2013, sept ans après son décès à l’âge de 15 ans des suites d’une leucémie foudroyante. Si le jeune collégien est un passionné d’informatique, c’est surtout pour sa dévotion à l’eucharistie et à la Vierge Marie qu’il se fait remarquer. De ses 12 ans à sa mort, Carlo va à la messe tous les jours pour communier, cette "autoroute qui mène au ciel" comme il l’appelle. Il est aussi un précurseur de l’évangélisation sur le web au début des années 2000. Durant cet âge d’or pour les blogs en ligne, il crée notamment une exposition recensant les miracles eucharistiques à travers le monde (insérer le lien du site miracolieucaristici.org). Enfin, jusqu’à son décès foudroyant, il a marqué ses camarades de classe, ses connaissances, pour sa foi inébranlable qu’il n’hésitait jamais à partager.