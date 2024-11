L'accusation reproche à Jimmy Lai et à six cadres d'Apple Daily de s'être servi du journal pour "encourager l'opposition au gouvernement" et "faire preuve de collusion avec des pays étrangers". L'accusation soutient que Jimmy Lai a plusieurs fois demandé aux États-Unis et à d'autres pays d'imposer des sanctions ou d'engager "d'autres activités hostiles" à l'encontre de la Chine et de Hong Kong. Il lui est également reproché d'avoir aidé deux jeunes militants à faire pression pour obtenir des sanctions contre Pékin par l'intermédiaire du groupe militant "Stand With Hong Kong". Les six cadres du journal et les deux militants ont plaidé coupable. Cinq d'entre eux ont témoigné contre Jimmy Lai. Le magnat a cependant affirmé mercredi n'avoir "jamais" demandé à des contacts internationaux de prendre des mesures ou d'influencer des politiques étrangères.