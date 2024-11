L’évêque d’Ajaccio assure que le pape François viendra en Corse le 15 décembre

Et l’évêque d’Ajaccio de souligner plus loin : "Nous ressentons de la fierté, beaucoup de joie, mais également le poids d'une lourde responsabilité. Nous devons tenir compte de la mobilité du Pape, qui par ailleurs fera, vous vous en doutez, l'objet d'une très haute protection." Une préoccupation sécuritaire doublée d'une préoccupation médicale, l'évêque d'Ajaccio indiquant que ce déplacement a lieu dix jours avant Noël où le Pape sera extrêmement sollicité. Désamorçant une éventuelle polémique sur la venue de François à Ajaccio et non à la réouverture de Notre-Dame de Paris début décembre, le cardinal Bustillo rappelle aussi : "N'oubliez jamais que c'est un jésuite. Il est politique, intellectuel, mais aussi marqué par le pays d'où il vient et son acquis pastoral. Il reste proche du peuple et veut justement fêter chez nous cette proximité. Sa conception de l'autorité est liée à son approche de la vie pastorale et conforme à sa philosophie de l'existence." Et de poursuivre : "Il n'y a là ni esprit de vengeance ni mépris. Il ne s'agit pas de punir les uns pour donner des bonbons aux autres ! Avec ces événements heureux en Corse et à Paris, l'Église de France va en quelque sorte prouver sa capacité à fédérer."