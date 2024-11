Le pape François évoque pour la première fois les accusations de “génocide” à Gaza

Le pape François a évoqué la perspective d’un "génocide" en cours dans la bande de Gaza, dans un livre à paraître mardi et dont le quotidien italien La Stampa a publié des extraits ce 17 novembre 2024. Lors de l'Angélus ce dimanche, le chef de l’Église catholique a une nouvelle fois demandé de prier pour la paix en Israël et en Palestine. "Selon des experts, ce qui se passe à Gaza a les caractéristiques d'un génocide", confie le pape François dans le livre L’espérance ne déçoit jamais. Pèlerins vers un monde meilleur, écrit avec un journaliste à l'occasion du Jubilé 2025 et publié ce mardi en Italie, en Espagne et en Amérique du Sud.