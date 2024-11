"Si tout passe, le Christ reste. En lui, nous retrouverons un jour les choses et les personnes qui sont passées et qui nous ont accompagnés", a-t-il toutefois assuré. Pour le Pape, c’est à travers cette promesse de l’Évangile que la vie sur terre prend un sens nouveau : "Tout meurt et nous aussi nous mourrons un jour, mais nous ne perdrons rien de ce que nous avons construit et aimé, parce que la mort sera le début d’une vie nouvelle." En conclusion, le Pape a souhaité que les chrétiens puissent prendre le temps de se poser cette question : "Sommes-nous liés aux choses de la terre, qui passent vite, ou aux paroles du Seigneur, qui restent et nous guident vers l’éternité ?".