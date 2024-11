Des reliques de Carlo Acutis envoyées en Corée du Sud

Carlo Acutis, mort en 2006, est connu comme le saint patron d'Internet. Dès son plus jeune âge, il a démontré de grandes compétences informatiques qu'il a mises au service de l'évangélisation, en créant une exposition virtuelle sur les miracles eucharistiques. Il se rendait chaque jour à la messe et à l'adoration, plaçant l'Eucharistie au centre de sa vie. Béatifié à Assise en 2020, sa canonisation pourrait avoir lieu lors du Jubilé de 2025. "Tant qu'il n'y a pas de canonisation, le culte est limité. On ne peut pas construire d'églises en son honneur, par exemple. La canonisation facilitera grandement sa mission et son apostolat dans le monde", a expliqué à Aleteia en juin 2024 sa maman, Antonia Salzano. Une mission importante, surtout auprès des jeunes, pour lesquels il a laissé un témoignage de vie exemplaire, dans la simplicité du quotidien.