Le sac à dos et tous les accessoires du pèlerin ont été élaborés par l'entreprise romaine Stegip4, choisie par le dicastère pour l'Évangélisation pour le jubilé. "Je sais combien un sac à dos peut être utile pendant un pèlerinage, et combien il est important de le conserver, avec les signes du temps et de l'usure, comme un témoin plein de souvenirs de ces jours de prière et de réflexion, pleins d'émotions, et donc, inoubliables", avait déclaré en janvier Mgr Rino Fisichella, pro-préfet du dicastère pour l'Évangélisation. Ce kit officiel est proposé sur le Jubilee Official Store 2025, en ligne ou dans la boutique du Jubilé, à Rome, Via della Traspontina, aux portes du Vatican.