Dans les coulisses de l’imprimerie du Vatican

Aujourd’hui, les livres, les brochures et les magazines sont choses évidentes, mais avant l’invention de l’imprimerie, les ouvrages de lecture étaient très rares. La plupart des gens ne savaient ni lire ni écrire, et les manuscrits étaient soigneusement conservés dans les palais royaux ou les monastères, accessibles uniquement à une poignée de chanceux alphabétisés. Ce n'est qu'en 1454 que l'orfèvre allemand Johannes Gutenberg commercialise la première imprimerie à caractères mobiles, une machine qui, grâce à un système de vis et de rouleaux, pouvait imprimer de l'encre sur du papier. Avant cette invention, les livres étaient copiés à la main. L'innovation de Gutenberg accélère alors le développement de l'alphabétisation dans l'Europe de la Renaissance et a changé à jamais la façon d’échanger des connaissances et des informations.