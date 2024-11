Contrôler les finances de l’Église, une nouvelle forme de persécution ?

L’Indonésie, qui a accueilli le Pape au mois de septembre et a donné au monde l’image d’un pays ouvert et tolérant, a par exemple une face plus sombre. On se souvient de l’inauguration du "tunnel de l’amitié" qui permettait de rejoindre la cathédrale de Jakarta depuis la grande mosquée d’Istiqlal. Mais peu de médias ont relevé que pendant cet évènement, des manifestants papous essayaient d’attirer l’attention sur eux. Dans leurs régions de Papouasie occidentale, dominée par l’Indonésie, ils sont progressivement dépossédés de leurs terres. Et les organisations caritatives chrétiennes ne peuvent monter aucun projet sur ce territoire, car aucun financement ne peut y parvenir. Le gouvernement pratique un double standard, autorisant les cultes et affichant une tolérance totale, mais limitant en fait les actions de l’Église sur son territoire. À cause de cette attitude, les écoles catholiques – en particulier – sont complètement asséchées et beaucoup d’entre-elles ne peuvent pas maintenir leur activité. Il est arrivé que de jeunes papous chrétiens, privés d’école, soient placés dans des écoles islamiques par l’administration. En effet, tandis que les organisations chrétiennes sont rendues incapables d’agir, l’administration fait des ponts d’or aux organisations musulmanes.