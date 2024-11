Alors qu’en France nous avons connu cinq Constitutions en un siècle, les États-Unis disposent toujours du même texte depuis leur indépendance en 1776. Si en France il est devenu banal, presque anodin, de modifier la Constitution, soit pour y ajouter des articles soit pour en modifier, aux États-Unis, la Constitution est un texte presque sacré, qui ne se modifie qu’à la marge et qui n’a connu que dix-sept amendements additionnels. Depuis la fondation des États-Unis, la tension entre fédéralisme et centralisation est forte : certains juristes interprètent la Constitution comme devant servir de cadre général, les lois particulières étant le fait des États, quand d’autres juristes estiment qu’il faut aller vers une centralisation du pouvoir et donc retirer des prérogatives aux États fédérés. Les républicains se placent aujourd'hui dans la première vision, les démocrates dans la seconde. C’est là d’abord un débat juridique et une différence d’approche en matière de philosophie du droit et de philosophie politique.