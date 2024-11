En France, les catholiques sont un pilier de l'engagement bénévole. C'est en tout cas ce que démontre une étude Ifop réalisée à l'occasion de la deuxième édition du Dîner des bâtisseurs qui a lieu ce jeudi 14 novembre et qui réunit chefs d'entreprise, entrepreneurs et autres leaders catholiques. Réalisé sur un échantillon de 2.005 personnes, le sondage questionne l'implication bénévole des Français sur les deux dernières années et montre que ceux qui indiquent appartenir à une religion ont tendance à s'investir encore plus dans le milieu associatif que la moyenne. 30% des catholiques interrogés déclarent ainsi avoir participé à au moins une activité bénévole ces deux dernières années, soit un peu plus que l’ensemble des Français en population générale (27%).