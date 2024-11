La dématérialisation des démarches, un accélérateur de pauvreté ?

"Quand on se retrouve devant son formulaire à remplir et qu’on a eu de nombreux accidents de la vie… C’est très compliqué à expliquer, tout n’est pas lisse et n’entre pas dans des cases déjà définies", poursuit Daniel Verger. "66% des personnes que nous recevons ont eu un accident de la vie récent et ont du mal à le faire valoir clairement dans les demandes dématérialisées." "Notre inquiétude aujourd’hui est de voir qu’une partie de la population en situation de pauvreté ayant droit à la protection sociale mais n’entreprenant pas les démarches s’enfonce dans la pauvreté en silence." Et Daniel Verger de poursuivre : "Ces personnes sortent du radar de nos associations et s’habituent chaque année un peu plus à la misère jusqu’à une phase de non-retour."