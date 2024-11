Albert le Grand, un immense saint injustement oublié

Il est curieux de constater qu’Albrecht Von Bollstädt, plus connu sous le nom d’Albert le Grand, l’une des plus remarquables figures de l’ordre dominicain, modèle de culture quasi universelle, philosophe, théologien, entomologiste, géologue, zoologue, pour ne citer que quelques-uns de ses innombrables centres d’intérêt, l’homme qui a rendu à l’Occident Aristote en le christianisant, le maître de saint Thomas d’Aquin dont il a été le premier à mesurer l’envergure intellectuelle et qu’il ne cessera de défendre jusqu’à la mort prématurée du disciple en 1274, n’a été porté sur les autels qu’en 1931, soit 650 ans après son décès. D’autant plus curieux, même, que l’envergure de l’homme et de son œuvre n’a jamais été contestée et qu’il a laissé, partout où il est passé au cours d’une vie largement itinérante, un souvenir qui a marqué les lieux, comme au Quartier latin où il a enseigné, donnant son nom à la rue Maître Albert et à la place Maubert, contraction de l’appellation précédente.