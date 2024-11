Puisqu’il s’agit d’une réouverture, celle de Notre-Dame commencera devant les portes, le 7 décembre. Avant, donc, que l’orgue ne se réveille et que les vêpres soient dites et le Magnificat chanté, l’archevêque de Paris fera un geste étonnant et rare, à l’extérieur de la cathédrale. Avec sa crosse et après avoir prononcé une monition et reçu symboliquement l’édifice rénové des mains des maîtres d’œuvre, Mgr Laurent Ulrich tapera sur les portes. Il le fera même trois fois. Comment interpréter un geste liturgique qui, par définition, exprime quelque chose du mystère pascal ?