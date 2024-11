Le colloque auquel le Pape souhaite participer verra des universitaires et des évêques méditerranéens d’Italie, d’Espagne et de France prendre la parole pour parler de la piété populaire dans le bassin. Mgr Brouwet, évêque de Nîmes, parlera par exemple de l’évangélisation par les traditions populaires. Cet événement est une manière pour le pontife de poursuivre son "pèlerinage méditerranéen" inauguré dès son premier voyage en tant que Pape avec son déplacement sur l’île de Lampedusa en 2013 pour alerter sur le drame des migrants. Il a depuis sillonné de long en large le bassin méditerranéen avec des visites en Israël, Palestine et Jordanie (2014), en Albanie (2014), en Turquie (2014) en Bosnie-Herzégovine (2015), en Grèce (2016 et 2021), en Égypte (2017), au Maroc (2019), à Chypre (2021) ou encore à Malte (2022). Il a par ailleurs visité une dizaine de villes italiennes bordées par la mer.