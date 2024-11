À la basilique Saint-Pierre, le Pape veut que tout le monde puisse être béni

"Tout le monde, vraiment tout le monde, doit se sentir accueilli dans cette grande maison", a confié le Pape aux techniciens et associés de la Fabrique de Saint-Pierre, le département de la Curie romaine qui gère l’entretien et la vie de l’une des plus grandes basiliques au monde. Construite à l’endroit même où l’apôtre Pierre aurait été enterré, la basilique est visitée par 40 à 50.000 personnes chaque jour, estimait récemment son responsable, le cardinal Gambetti, archiprêtre de la basilique Saint-Pierre.