Les scribes "étaient chargés d’un rôle important au sein de la communauté d’Israël : ils lisaient, transcrivaient et interprétaient les Écritures. Ils étaient donc tenus en haute estime et le peuple les respectait", a expliqué François, soulignant toutefois que certains d’entre eux "se comportaient comme des gens corrompus, alimentant un système social et religieux dans lequel il était normal de profiter des autres, en particulier des plus démunis, en commettant des injustices et en garantissant l’impunité".