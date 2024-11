L’Église fête les 60 ans de la restauration du diaconat permanent

Le diacre ne peut pas être un sous-prêtre ou un super-laïc, pas plus qu’il n’est une assistante sociale ou un enfant de chœur en chef. Il est celui qui se sent appelé à "être avec", au cœur du monde, une humanité dont il ne veut en aucun cas se détacher mais où il cherche à porter la Lumière. Il n’est pas le suppléant du curé auprès des paroissiens, pas plus qu’il n’est le délégué syndical de ces derniers auprès de leur pasteur. Il manifeste un changement radical de l’Église dans son rapport au monde. Il en est, malgré lui, le prophète : dans un monde de plus en plus ignorant de l’Évangile, il lui donne un visage fraternel et rappelle, sans orgueil et sans crainte, sa mission à chacun. Aux prêtres comme aux laïcs, que le baptême est le lieu d’une commune consécration, que la hiérarchie catholique n’est légitime et cohérente que si elle se vit comme service et don de sa vie pour ses frères, et que l’Église n’a pas pour vocation à diriger le monde, mais y accomplir l’amour fou dont Dieu aime.