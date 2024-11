Clarisse Crémer et Tanguy Le Turquais, un couple sur le Vendée Globe

“Aujourd’hui le sentiment qui prédomine, c’est la joie et l’excitation : quelle chance de prendre le départ dimanche. Je me suis battue pour être ici et je savoure” racontait Clarisse Crémer sur ses réseaux sociaux à quelques heures du départ. “J’ai regardé récemment un reportage sur le Vendée Globe 2016 et je me disais que j’avais une chance incroyable. Je me sens tellement reconnaissant, extrêmement privilégié et plus ça se rapproche, plus ce sentiment est fort. Tous les matins, j’ai cette sensation de gratitude.” témoignait pour sa part Tanguy Le Turquais.