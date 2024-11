C’est ainsi que nous retrouvons le père Umbricht, la nuit venue, progressant avec prudence le long du chemin qui mène du côté ennemi. Soudain, une sentinelle allemande surgit de l’ombre. D’origine alsacienne, l’aumônier ressort son allemand le plus pur pour répondre à la sentinelle et, miracle, il passe sans encombre. Un petit clin d'œil à son ange gardien pour le remercier du coup de pouce, et le voilà reparti. Ayant réussi à ramener le corps du commandant Lamboi, sa précieuse sacoche et son contenu top secret, il retourne en arrière pour chercher les onze blessés français. Il en prend un sur ses épaules et le porte à l’abri dans les lignes françaises. Mais le trajet est à la fois épuisant et dangereux ; le père aura du mal à le faire onze fois de suite. Il dégote alors une brouette pour transporter les blessés deux par deux, un dans la brouette et l’autre sur les épaules. Il fait ainsi cinq fois l’aller-retour.