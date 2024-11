Assemblée plénière : ce que se sont dit les évêques de France à Lourdes

Si l'inscription du texte sur la fin de vie à l'ordre du jour de janvier 2025 a été annoncée début novembre, les évêques n'ont pas communiqué à ce sujet, très présent aux dernières assemblées. A la place, ces derniers ont semblé se tourner vers des thématiques liées à l'avenir, notamment à l'enjeu missionnaire et synodal. "En ce mois de novembre 2024, la triple perspective de la prochaine réouverture de Notre-Dame de Paris avec son sens symbolique puissant, de l’ouverture du Jubilé de l’Espérance et du 1700ème anniversaire du concile de Nicée, a orienté notre assemblée", a déclaré Mgr de Moulins Beaufort. Une lettre destinée aux prêtres, diacres, personnes consacrées, laïcs et fidèles a donc été votée afin d'inciter chacun à vivre l'année 2025 comme un temps de "relance pastorale et missionnaire".