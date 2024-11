Le rite romain a-t-il plusieurs formes ?

Le 16 juillet 2021, François est revenu sur cette décision en publiant Traditionis custodes : "les livres liturgiques promulgués par les Saints Pontifes Paul VI et Jean Paul II [le missel de 1969 et ses rééditions], conformément aux décrets du Concile Vatican II, sont la seule expression de la lex orandi du Rite Romain" (§ 1). Depuis lors, Rome ne parle plus de "forme ordinaire" et de "forme extraordinaire" mais ne fait référence qu’aux missels utilisés. Certains parlent de liturgie "ancienne" ou "traditionnelle" pour celle qui précède Vatican II et de liturgie "rénovée" pour celle qui en est issue. Le rite romain n’a donc qu’une forme, issue de la réforme liturgique, mais subsiste sa forme antérieure, celle de la sixième édition du missel de Trente, dont la célébration est très encadrée et réservée à quelques prêtres ou communautés.