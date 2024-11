[HOMÉLIE] Dans la communion au Christ, ne soyez pas inquiets

Aux catéchumènes qui se préparent au baptême, aux fiancés qui se préparent au mariage, à vous qui m’écoutez, je rappelle que l’objectif de la vie chrétienne n’est pas d’être d’accord avec tout ce que dit le prêtre, en particulier pour ce qui ne relève pas de la sainte doctrine catholique, l’Écriture lue par la Tradition à la lumière de l’Esprit. Les commentaires que nous en donnons n’ont d’autre but que de nourrir votre âme, votre prière, votre réflexion. À la Toussaint, nous avons fêté la communion des saints, dont le catéchisme enseigne qu’elle désigne deux réalités distinctes : la communion aux choses saintes, "sancta", les biens spirituels, les sacrements, la messe ; et la communion entre les personnes saintes, "sancti", notre assemblée, les membres de l’Église, l’humanité sauvée (CEC, n. 948). C’est de la première que vient la seconde, de notre union au Christ par les sacrements et la prière que vient l’unité entre nous, et non l’inverse. C’était le sens de l’expression "la foi et les mœurs" où la première détermine l’autre, dans cette nécessaire cohérence que le Christ souligne dans la première partie de l’évangile de ce dimanche (contre ceux qui "disent et ne font pas", Mt 23, 3).