Dieu et le vin, une complicité depuis toujours

Quelques siècles avant notre ère, les Grecs sont les premiers à croire que Dionysos, l’un de leurs dieux majeurs, né de Zeus et de la mortelle Sémélé, se fait vin au cours du rituel du symposium comme le chante Euripide dans Les Bacchantes : "Il n’y a pas d’autre drogue contre la peine. Ce dieu, né dieu, coule en l’honneur des dieux ; le bien des hommes, il en est la cause." Il n’y a qu’un pas jusqu’à la fusion des deux traditions et jusqu’à la Cène au cours de laquelle, Jésus, Dieu incarné, institue l’Eucharistie à Jérusalem en prononçant la veille de sa Passion sur une coupe de vin ces paroles inimaginables : "Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés." C’est la raison pour laquelle le vin a joué un tel rôle et le joue encore dans les sociétés catholiques et orthodoxes croyant en la transsubstantiation. L’actuelle baisse de la consommation dans un pays comme la France n’est évidemment pas étrangère à la montée de l’indifférence religieuse. Sécularisé, désenchanté, le vin n’est plus qu’une boisson alcoolisée comme une autre.