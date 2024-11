Elles sont arrivées ! Ce jeudi 7 novembre, les trois cloches qui ont été prévues pour sonner lors de la consécration pendant les messes à Notre-Dame de Paris ont été bénies par Mgr Ribadeau Dumas, recteur de la cathédrale, avant d'être installées dans le chœur. Toutes sonneront pour la première fois le 8 décembre, lors de la messe qui célèbrera la réouverture de Notre-Dame. Parmi ces cloches figure celle des Jeux Olympiques de Paris 2024, sonnée par les athlètes victorieux au Stade de France. Deux autres cloches plus petites l'entourent, portant le symbole de la cathédrale. Toutes ont été fondues par la fonderie Cornille Havard de Villedieu-les-Poêles, dans la Manche. Un peu plus tôt, en octobre, ce sont les cloches du beffroi nord de la cathédrale qui ont regagné leurs emplacements respectifs dans le clocher, après une phase de restauration et de nettoyage consécutive à l'incendie de 2019. Pour les entendre toutes sonner à tue-tête, il faudra donc attendre le 8 décembre, jour de fête !