Les évêques américains réagissent à l’élection de Donald Trump

Respectueux du choix exprimé par les Américains et soucieux de préserver l’unité d’un pays fracturé, les évêques souhaitent dorénavant collaborer avec les représentants élus pour "faire avancer le bien commun". "Prions pour le président élu Trump, ainsi que pour tous les dirigeants de la vie publique, afin qu'ils puissent répondre aux responsabilités qui leur sont confiées alors qu'ils servent notre pays et ceux qu'ils représentent", a déclaré Mgr Broglio. Le président de la Conférence épiscopale américaine a également assuré que les évêques continueraient à défendre "la dignité de la personne humaine" dans sa plus large acception, de la protection des plus vulnérables et du droit des enfants à naître.