Le Vatican félicite Donald Trump et lui souhaite “beaucoup de sagesse”

Le pape François avait reçu Donald Trump au Vatican en mai 2017, six mois après la première élection du milliardaire à la Maison Blanche. La poignée de main avait été cordiale mais les désaccords entre les deux hommes étaient connus. Le pape avait fustigé durant la campagne de 2016 l’idée de Donald Trump d’ériger un mur entre les États-Unis et le Mexique et d’expulser des immigrés illégaux. "S'il dit ces choses, cet homme n’est pas chrétien", avait-t-il lâché dans un vol le ramenant d’un voyage au Mexique. Ce matin, le cardinal Parolin a confié que le Saint-Siège plaidait toujours pour une "politique sage envers les migrants et donc qui n’atteint pas ces extrêmes". D’autres dossiers séparent les deux dirigeants, comme la question écologique, un point d’attention essentiel du pape, auteur d'une encyclique à ce sujet, ou bien celle des relations avec l’islam. Le président Trump avait fait passer un décret surnommé le Muslim ban interdisant l’entrée de ressortissants de sept pays dont la population est majoritairement musulmane.