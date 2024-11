Fin de vie : les options de Michel Barnier

Si le Premier ministre tenait vraiment compte des mises en garde et suggestions exprimées par la grande majorité des soignants et de nombreux élus, il commencerait par déposer deux projets de loi distincts, sur les soins palliatifs et l’euthanasie, en dissociant les titres I et II du texte d’avril 2024. La présentation dans un même texte de deux mesures largement contradictoires n’a été réalisée que dans le seul but de "tordre le bras" aux parlementaires, en liant les soins d’accompagnements des personnes en fin de vie, très consensuels, et l’aide à mourir, très controversée.