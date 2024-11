Contrairement aux apparences, la procession dansante d’Echternach n’est pas qu’une manifestation folklorique. La veille, le lundi de la Pentecôte, la fête est introduite par une célébration avec prédication et salut du Saint-Sacrement. Le jour-J, l’archevêque d’Utrecht et successeur de Willibrord préside une messe pontificale à la basilique. L’archevêque de Luxembourg, quant à lui, exhorte les pèlerins, occasion de leur partager la devise du saint fondateur : In Dei nomine feliciter (Rendu heureux par le Nom de Dieu). Occasion, aussi, de rappeler que l’on prie le Seigneur avec tout son être, âme, esprit et corps. Pour ce qui est de la procession elle-même, elle débute par les litanies de saint Willibrord et s'achève par la vénération de ses reliques et la bénédiction d’un abbé bénédictin en souvenir de l’œuvre monastique de l’évangélisateur des Frisons.