À ceux qui ont peur d’être “réprimandés par Dieu” à cause de leurs péchés et qui ne “parviennent plus à trouver la paix”, le pape a confié : “Vous savez quoi : Dieu ne connaît pas la grammaire […], avant que nous finissions de prononcer le mot pardon, le Père nous pardonne”. “L’Esprit Saint se révèle comme Paraclet, c’est-à-dire comme notre avocat et notre défenseur. Il ne nous accuse pas devant le Père, mais il nous défend”, a-t-il martelé.