Alors que tous les regards sont tournés vers la réouverture de Notre-Dame de Paris, les 7 et 8 décembre prochain, une Dame y retournera bien avant tout le monde : la statue médiévale de la Vierge à l’Enfant. Cette sculpture du XIVe siècle est devenue le symbole de Notre-Dame de Paris. Elle provient de la chapelle Saint-Aignan, située dans l’ancien cloître des chanoines, sur l’île de la Cité. En 1818, elle avait transférée à Notre-Dame pour être placée au trumeau du portail de la Vierge, en remplacement de la Vierge du XIIIe siècle, détruite en 1793. Viollet-le-Duc a décidé en 1855 de la déplacer pour l’adosser au pilier sud-est du transept de la cathédrale. C’est d’ailleurs auprès de cette statue que Paul Claudel se convertit, au cours des vêpres de Noël 1886. Mais cette Vierge du Pilier n’a pas touché que le célèbre poète, elle a profondément marqué les esprits lorsqu’elle a été retrouvée debout et intacte au milieux des débris de l’incendie de la cathédrale. Gardée précieusement depuis à l’église Saint-Germain l’Auxerrois, Notre Dame retrouvera Notre-Dame le 15 novembre prochain.