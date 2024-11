Les adolescents ont parfois mauvaise presse auprès des adultes... quand ils ne laissent pas leurs parents désemparés. Ils sont volontiers décrits comme lunatiques, rebelles, accros aux écrans, égoïstes, satisfaits d'eux-mêmes... Eh oui, ils sont à cette étape passionnante et compliquée de la vie, celle de la découverte de soi, où ils ne sont plus des enfants mais pas encore tout à fait des adultes. Dans cette période intermédiaire, ils ont un besoin naturel d'indépendance. Ils testent aussi les limites et forment leur propre identité, ce qui, naturellement, peut être difficile et épuisant à gérer pour leurs parents. Cependant, en prenant un peu de recul et en savourant le moment présent, il y a tant de choses à célébrer à propos de cette période de leur vie. Avec une touche d’humour et une bonne dose de patience, voici huit raisons pour aimer la vie avec un adolescent à la maison.