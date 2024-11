Qu’obtiennent ceux qui font la volonté de Dieu ?

Ceux qui font la volonté du Seigneur et Le prient avec confiance ne sont jamais seuls. Dieu ne les abandonne sous aucun prétexte. Comme le dit le psaume : "Quand je dis : Mon pied trébuche ; ton amour, Seigneur, me soutient. Quand d'innombrables soucis m'envahissent, tu me réconfortes et me consoles" (Ps 93,18-19). C’est pourquoi le croyant est encouragé à ne pas avoir peur, mais à faire totalement confiance au Seigneur, car Il les libère de tous les dangers. La lettre aux Hébreux le rappelle avec force : "C’est pourquoi nous pouvons dire en toute assurance : Le Seigneur est mon secours, je n’ai rien à craindre ! Que pourrait me faire un homme ?" (He 13, 6).